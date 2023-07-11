Саудовская Аравия намерена активизировать меры для стабилизации рынка нефти

В саудовском кабмине добавили, что сокращение ее добычи, расширенное на август, может быть продлено

ДУБАЙ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Саудовской Аравии в ходе прошедшего во вторник заседания подтвердило стремление королевства активизировать меры в рамках ОПЕК+ для поддержания стабильности рынка нефти. Об этом говорится в заявлении, текст которого распространило Саудовское агентство печати.

"Совет министров подтвердил стремление королевства активизировать меры, принимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса рынка нефти, включая объявление о продлении добровольного сокращения [добычи нефти] на 1 млн б/с", - следует из текста. В саудовском кабмине добавили, что сокращение добычи нефти, расширенное на август, может быть продлено.

Страны ОПЕК+ на встрече в Вене 4 июня договорились о параметрах добычи сразу до конца 2024 года. Сокращение производства с 2024 года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,393 млн баррелей в сутки (б/с). В тот же день Саудовская Аравия объявила, что с июля она на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с. 3 июля Эр-Рияд продлил сокращение на август, таким образом, объем добычи нефти в королевстве составит 9 млн б/с.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва решила в августе добровольно сократить экспорт нефти на 500 тыс. б/с в дополнение к уже объявленным объемам сокращения добычи для обеспечения баланса рынка. Параллельно с этим Алжир решил в августе дополнительно сократить добычу нефти на 20 тыс. б/с.