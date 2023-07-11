В Челябинске локализуют производство гусеничного трактора "Беларус-2103"

Реализация проекта завершится к 2033 году

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Производственная компания "ЧТЗ" и ОАО "МТЗ"(Белоруссия) заключили соглашение о взаимодействии в производстве гусеничного трактора "Беларус-2103" в Челябинске. Реализация проекта завершится к 2033 году, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Челябинской области.

Соответствующий документ подписали сегодня в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера генеральные директоры компаний Андрей Водопьянов (ЧТЗ) и Виталий Вовк (МТЗ) на международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

"В соответствии с подписанным соглашением, МТЗ осуществит передачу прав производства трактора "Беларус-2103" на мощностях ПК "ЧТЗ", а также его реализацию под брендами "ЧТЗ" и "Агромаш". После согласования всех условий передачи прав, конструкторской и технологической документации планируется локализовать производство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в первую очередь, будут локализованы рама, каркас кабины, все элементы экстерьера, гидравлические и топливные баки, балластные и балансирные грузы, технологические процессы и операции крупноузловой сборки и монтажа этих элементов, а также трансмиссии, моста, гидравлического и электрооборудования. На втором этапе будет освоено производство элементов ходовой системы.

ООО "ПК "Челябинский тракторный завод" - промышленная компания по выпуску и продаже широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.