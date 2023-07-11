Минэнерго Белоруссии и РФ обсудили ход реализации программ по созданию общих энергорынков

На встрече также обсуждались принципы формирования объединенного рынка газа, добавили в Минэнерго республики

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Ход выполнения программ в рамках Союзного государства Белоруссии и РФ по созданию общих энергорынков обсудили в Москве глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Рассмотрен ход выполнения планов мероприятий по реализации союзных программ, предусматривающих создание общих энергорынков, в том числе вопросы подготовки необходимой нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что стороны уделили внимание условиям взаимодействия в рамках объединенного рынка электроэнергии. "Согласованы изменения в соглашение о параллельной работе энергосистем двух стран, проводятся внутригосударственные процедуры для подписания данного документа", - отметили в пресс-службе.

На встрече речь также шла о принципах формирования объединенного рынка газа, добавили в Минэнерго Белоруссии.