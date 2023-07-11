Дума приняла закон о проведении онлайн-аукционов на вылов водных биоресурсов

Документом, в частности, предлагается уточнить правила вылова анадромных видов рыб, перечень которых определяется Росрыболовством

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о проведении в электронной форме аукционов по распределению долей квот по вылову водных биоресурсов. Ранее, 18 апреля, инициированный правительством документ был возвращен к процедуре второго чтения для доработки.

Законом, в частности, предлагается уточнить правила вылова анадромных видов рыб, перечень которых определяется Росрыболовством, во внутренних водах и в территориальном море РФ. Документ предусматривает перевод аукционов по распределению долей квот вылова водных биоресурсов, по заключению договоров пользования водными биоресурсами в электронный формат. Порядок организации и проведения аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи водных биоресурсов, договора пользования водными биоресурсами, договора пользования рыболовным участком устанавливается правительством РФ.

Предлагается закрепить, что для получения доступа к добыче анадромных рыб предприятия, ИП и организаторы любительской рыбалки должны участвовать в социально-экономическом развитии соответствующего региона. Такое участие будет регламентироваться соглашением с руководством субъекта РФ. Эти соглашения должны предусматривать "обязательства, направленные преимущественно на социально-экономическое развитие сельских территорий соответствующих субъектов Российской Федерации". В числе таких обязательств - искусственное воспроизводство водных биоресурсов (при соблюдении рекомендаций отраслевой науки), выполнение соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона, а также производственный контроль в границах участка (борьба с браконьерством).

Порядок подготовки и согласования проекта соглашения об участии в социально-экономическом развитии субъекта РФ и примерная форма такого соглашения определяются правительством РФ. Согласовывать условия таких соглашений будут региональные комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб.

Уточняются требования к договору пользования рыболовным участком. Срок, на который заключаются договоры пользования участками для вылова анадромных рыб, составит 20 лет. Сейчас такие договоры заключаются на сроки от 10 до 25 лет. Заявление о переоформлении договора должно быть подано не позже чем за два месяца до окончания срока действия договора. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Документ инициирован правительством РФ и принят во втором чтении в марте 2021 года. В апреле 2021 года депутатами было принято решение доработать законопроект, для чего была создана соответствующая рабочая группа. Как пояснил ранее вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, формулировки поправок "вызвали опасения у сенаторов, а также у добросовестных инвесторов и пользователей рыболовных участков, которые увидели риски дальнейшего правоприменения этого документа".