"Россети" начали модернизацию крупного центра питания Томска

Проект повысит надежность электроснабжения потребителей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Филиал ПАО "Россети" - МЭС Сибири обновит коммутационное оборудование и систему питания собственных нужд магистральной подстанции "ГПП-220", говорится в сообщении холдинга.

Проект повысит надежность электроснабжения потребителей. Общая стоимость работ - 370 млн рублей.

Подстанция участвует в выдаче мощности Томской ТЭЦ-3 потребителям Томска и центральных районов области, где суммарно проживают более 600 тыс. человек и расположены промышленные предприятия, в том числе один из крупнейших в стране производителей полимеров - завод "Томскнефтехим".

В ходе работ на открытом распределительном устройстве подстанции энергетики заменят восемь масляных выключателей 220 кВ на современные элегазовые аналоги со встроенными трансформаторами тока. Все новые устройства произведены в России, пожаро- и взрывобезопасны, просты в эксплуатации и практически не требуют ремонта, отмечают "Россети".

Кроме того, на объекте смонтируют современную малообслуживаемую аккумуляторную батарею, выпрямительно-зарядные устройства и щиты постоянного тока. Это оборудование также выпущено в России и обеспечивает бесперебойную работу систем релейной защиты, коммутационных аппаратов, аппаратуры дистанционного управления, аварийной и предупреждающей сигнализации в случае прекращения подачи энергии на объект.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.