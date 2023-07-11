Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

За ЦБ будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Закон определяет понятия "платформа цифрового рубля", "правила платформы цифрового рубля", "участник платформы цифрового рубля", "пользователь платформы цифрового рубля", "цифровой счет (кошелек)"). Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом - оператором платформы цифрового рубля. Устанавливаются требования к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счета и доступа к платформе цифрового рубля.

В законе дифференцируются понятия "электронные денежные средства" и "безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей", понятия "электронные денежные средства" и "цифровые рубли". Устанавливаются особенности договора счета цифрового рубля, перевода цифровых рублей, в частности, уточнение момента наступления безотзывности, а также окончательности перевода цифровых рублей, а также обстоятельства, при которых распоряжение о переводе цифровых рублей не подлежит исполнению, уточняются особенности наблюдения в национальной платежной системе в связи с функционированием платформы цифрового рубля. Привлечение цифровых рублей во вклады (депозиты), согласно документу, невозможно.

Уточняется понятие "иностранная валюта" - к ней будет относиться и национальная цифровая валюта, выпущенная иностранными центральными банками. Устанавливаются особенности взыскания цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете должника (закрепляется порядок инициирования процедуры обращения взыскания на цифровые рубли), а также приостановления операций по цифровому счету. Взыскание на цифровые рубли, учитываемые на счете цифрового рубля должника, обращается при отсутствии или недостаточности у должника находящихся на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях денежных средств в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлов. При банкротстве должника цифровые рубли будут входить в состав конкурсной массы.

Прописывается возможность совершения валютных операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами с использованием цифровых рублей без ограничений. Доступ к платформе цифрового рубля нерезидентам предоставляют участники платформы цифрового рубля, являющиеся уполномоченными банками, или иностранные банки, являющиеся участниками платформы цифрового рубля, а в ряде случаев - оператор платформы цифрового рубля. До 31 декабря 2024 года круг пользователей платформы цифрового рубля, перечень видов операций и их пороговые значения будут согласовываться Банком России с Росфинмониторингом.

ЦБ будет оператором платформы цифрового рубля

В соответствии с документом за ЦБ РФ будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, а также выполнение функций по организации и обеспечению функционирования платформы такого рубля. Кроме того, устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями. Расширяются функции совета директоров Банка России в части определения тарифов на услуги, оказываемые в рамках платформы, перечня разрешенных операций с цифровыми рублями. Не допускается использование словосочетания "платформа цифрового рубля", производных от него слов и словосочетаний в рамках своей деятельности и (или) в рекламе иными лицами, не являющимися оператором платформы цифрового рубля, участниками данной платформы.

В законе регламентируются особенности открытия и ведения счетов цифрового рубля отдельных сотрудников ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, а также членов их семей. Они будут прописаны дополнительно в специальных соглашениях между Банком России и этими ведомствами.

Документ вступит в силу 1 августа 2023 года за исключением положений, для которых устанавливается иной срок вступления их в силу.