Новая модель электропоезда "Иволга" может выйти на маршруты в конце 2023 года

Гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа отметил, что компания сделала акцент на ее промышленном дизайне с самого начала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Новая модель электропоезда "Иволга 4.0" может начать перевозить пассажиров уже в конце нынешнего года. Об этом сообщил ТАСС гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа.

"В конце это года (ожидается запуск "Иволги 4.0"- прим. ТАСС)", - рассказал он.

Липа отметил, что компания сделала акцент на промышленном дизайне электропоезда с самого начала. На текущий момент модель "Иволги" уже соответствует тому проекту, который ТМХ презентовали президенту РФ Владимиру Путину еще в 2019 году.

Изменения в "Иволге 4.0" будут направлены на визуальное восприятие. Так, в вагоне электропоезда установлено три двери для обслуживания повышенного пассажиропотока в час пик.

В конце 2022 директор по продуктовому и техническому маркетингу "ТМХ-пассажирский транспорт" Валерия Шарафутдинова сообщала, что серийное производство новой модели электропоезда "Иволга 4.0" будет запущено во втором полугодии 2023 года.

О поездах "Иволга"

Весной текущего года на МЦД-2 был запущен электропоезд "Иволга 3.0". Он способен развивать скорость до 160 км/ч, что почти на треть выше показателей предыдущей модификации. В новых поездах есть столы с беспроводными зарядными устройствами для телефонов, вдвое увеличено количество USB-разъемов в вагонах, также впервые появились разъемы Type-C. Владельцы электросамокатов также смогут зарядить транспортные средства - розетки находятся рядом с велокреплениями.

Кроме того, поезда снабжены цифровыми системами управления и диагностики, средствами видеонаблюдения и контроля бдительности, датчиками задымления, экстренной связью "пассажир-машинист" и крэш-модулями.

Новые поезда на 97% созданы из отечественных комплектующих, отличаются повышенной эргономичностью, плавным ходом и низким уровнем шума. Новые модели "Иволги" быстрее набирают установленную скорость и тем самым сокращают время поездки, а также позволяют точнее соблюдать график.

Поезда "Иволга" полностью спроектированы и собраны в России.