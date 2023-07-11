Госдума приняла закон о маркировке органических продуктов обозначениями "эко" и "био"

Авторы документы считают, что такие нормы позволят снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий использовать в маркировке и рекламе органических продуктов обозначения "эко", "био" и подобные. Документ инициирован группой сенаторов и вносит изменения в закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

По мнению авторов документа, такие нормы позволят снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение.

Согласно закону, надписи, используемые для маркировки органической продукции, могут содержать слово "органический", его сокращения или слова, производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции, что является указанием на то, что продукция получена методом органического производства.

Также для маркировки органической продукции могут использоваться слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения, либо обозначения "эко", "био" (с учетом установленных ограничений).

Виды продукции

При этом установленные требования, предусмотренные законом, не распространяются на маркировку отдельных видов продукции в случаях: если при формировании наименований отдельных видов продукции вне зависимости от ее производства техническими регламентами допускается использование обозначения "био"; если слово "зеленый" используется в такой маркировке для обозначения цвета продукции или степени ее созревания; если словосочетание "зеленый эталон" используется для маркировки сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.

Также предусмотрен переходный период для производителей в целях приведения производства продукции в соответствие с требованиями в сфере производства органической продукции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.