Производители не видят причин для роста цен на лук в России

Цены на лук в рознице имеют тенденцию к снижению, отметили в Руспродсоюзе, напомнив, что пиковые значения наблюдались в конце весны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Цены на лук в России в рознице имеют тенденцию к снижению, причин для их роста нет. Об этом ТАСС сообщил зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

"Сейчас цены на лук в рознице имеют тенденцию к снижению. Понижательный тренд будет усиливаться с увеличением предложения нового урожая. Прогнозы на новый урожай у нас тоже хорошие. Поводов для беспокойства и причин для роста цен мы не видим", - сказал Леонов.

Он также рассказал, что пиковые цены на лук наблюдались в конце весны, они достигали 77 руб. за один кг. "Рост был связан с сокращением предложения на рынке из-за неурожая в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане ввиду заморозков", - отметил Леонов.

При этом осуществлялось увеличение импорта из других стран, например, Китая и Азербайджана, что позволило стабилизировать розничные цены, добавил Леонов. Так, по его словам, в начале июля средние розничные цены находились на уровне 62 руб. за один кг.

Ранее, 10 июля, РБК со ссылкой на данные Росстата в Единой межведомственной информационно-статистической системе сообщил, что средняя цена репчатого лука в российских магазинах в мае 2023 года достигала 73,3 руб. за один кг. Издание отмечало, что по сравнению с апрелем лук подорожал на 9% (в апреле он стоил 67 руб. за один кг).

Также в понедельник в пресс-службе Минсельхоза РФ журналистам сообщили, что снижения цен на лук в России можно ожидать в ближайшее время, с началом массовой уборки урожая.