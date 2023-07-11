"Ростелеком" намерен начать поставки программно-аппартных комплексов в 2024 году

Вице-президент компании по ИТ Меньшов отметил, что в настоящее время есть спрос госсектора на мобильные устройства предприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. "Ростелеком" может начать поставки для госсектора программно-аппартных комплексов (ПАК) в I квартале 2024 года. Об этом журналистам сообщил вице-президент компании по IT Кирилл Меньшов в кулуарах выставки "Иннопром-2023" .

"План есть, он согласован, остался вопрос выделения финансирования. Мы его совместно с Минпромторгом и Минфином прорабатываем. Мы ожидаем, что это 2024 год I квартал - старт поставок устройств", - сказал Меньшов, отвечая на вопрос о сроках начала поставок ПАКов.

Вместе с тем Меньшов отметил, что в настоящее время в "Ростелекоме" видят спрос госсектора на мобильные устройства компании, поступают предложения и по поводу розничной продажи устройств для физических лиц. "Но мы честно считаем, что система пользовательских приложений, которая разрабатывается отечественными разработчиками для смартфонов, на текущий момент еще не готова. Мы не планировали делать в этом году. Но, исходя из старта массовых запретов на ряд зарубежных смартфонов, конечно, спрос резко подскочил, в том числе к нам многие обращаются, мы сейчас ищем решение, как приложения оптимизировать для наших смартфонов", - добавил Меньшов

По его словам, либо это будет специальная версия устройств для маркетплейсов, либо это будет тариф сотового оператора с телефоном в подписку. "Стратегически размышляем, чтобы иметь две версии ОС - одна Pro для корпоративного использования и обычная "Аврора", которая может использоваться для B2C, без лишнего шифрования", - заключил Меньшов.