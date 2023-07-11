Дума приняла в I чтении проект о выплатах старшим родственникам всех погибших в СВО бойцов

Документ предлагает распространить действующие с 14 июля 2022 года нормы о выплатах по обязательному госстрахованию на фактических воспитателей бойцов, погибших в первые месяцы проведения спецоперации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, распространяющий выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников всех бойцов, погибших в ходе СВО.

Законопроект был внесен в Госдуму членами рабочей группы по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком. Документ предлагает распространить действующие с 14 июля 2022 года нормы о выплатах по обязательному госстрахованию на фактических воспитателей (старших родственников) бойцов, погибших в первые месяцы проведения спецоперации. По действующим нормам фактическими воспитателями признаются граждане, которые воспитывали и содержали застрахованное лицо как минимум пять лет до его совершеннолетия.

Как отмечали авторы инициативы, закон, который в том числе включает фактических воспитателей в число выгодоприобретателей по обязательному госстрахованию в случае гибели военнослужащих в СВО, вступил в силу с 14 июля 2022 года и не затрагивает случаи гибели бойцов СВО до этого момента. "В связи с этим граждане РФ, являющиеся фактическими воспитателями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции до 14 июля 2022 года, отмечают несправедливость и дискриминационный характер сложившейся ситуации, не отвечающий принципу социальной справедливости", - отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке.