11 июля, 14:27

Компания "Новосталь" вложит 40 млрд рублей в строительство завода в Ростовской области

Мощность предприятия составит около 1 млн тонн продукции в год

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Завод по производству металлопроката - горячекатаного листа, мощностью около 1 млн тонн продукции в год будет построен в городе Шахты Ростовской области, инвестором выступает компания "Новосталь", которая вложит в проект порядка 40 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Соглашение о создании нового производства заключено между правительством Ростовской области и компанией "Новосталь" на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Подписано соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству горячекатаного листа в городе Шахты. Объем инвестиций в новое производство составит порядка 40 млрд рублей. <…> Выпуск горячекатаного листа составит порядка 1 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Компания "Новосталь" разместит производственный комплекс на площади 480 тыс. кв. м, где планируется построить электросталеплавильный цех и цех по производству высококачественного горячекатаного листа. Ожидается, что на предприятии будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Как уточнили в министерстве, цех будет оснащен автоматической газопылеочистной установкой, что позволит обеспечивать высокий уровень чистоты воздуха - до 99,8%. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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