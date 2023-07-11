Индекс Urals от СПбМТСБ могут начать использовать при расчете налогов с 2024 года

Президент биржи Алексей Рыбников заявил о готовности для этого всех нормативных документов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Стоимость российской нефти марки Urals на основе внебиржевых индексов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) могут начать использовать при расчете налогов для нефтяной отрасли с 1 января 2024 года. Такое мнение высказал журналистам президент биржи Алексей Рыбников.

"С 1 января 2024 года, мы думаем, это вступит в силу. Произойдет ли это раньше - в контексте всего остального. В проекте по поправкам в Налоговой кодекс очень много всего. Дальше не возьмусь ничего прогнозировать, с какой скоростью он будет проходить. Мы технологически готовы, наши нормативные документы все готовы. Все со всеми согласовано", - сказал он.

При этом Рыбников отметил, что индекс СПбМТСБ пока будет одним из трех для подсчета размера налогообложения российской нефтяной отрасли. "Для начала будет трехголовая конструкция: тот же самый Urals имени Argus, который был и никуда пока не делся, второе - это нынешняя конструкция, которая есть в Налоговом кодексе - Brent минус дисконт, и мы в качестве третьей головы этого дракона со своим индексом, который рассчитывается на основе реально заключенных сделок с российской экспортной нефтью", - рассказал глава биржи.

Управляющий директор СПбМТСБ Павел Иванов добавил, что биржа регистрирует в рамках механизма учета внебиржевых сделок около 98% российского экспорта по всем его направлениям. Для расчета индикатора, как уточнил Иванов, будут использоваться данные по восьми основным экспортным направлениям. Он также подчеркнул, что индикатор СПбМТСБ рассчитывается на базисе поставок FOB (Free on Board - стоимость нефти до погрузки, не учитывает затраты на перевозку и страхование). По его словам, возникали вопросы по поводу расчета индикатора на основе поставок на условиях DAP (Delivered at place - поставка в место назначения). Однако после проработки этого вопроса с Минфином и компаниями был найден способ приведения индекса к базису FOB.

"Мы достаточно сильно в существующих условиях расширили базу расчета индикатора. Условия, как мы считаем, максимально правильные - это на FOB, потому что это последняя точка, где товар был на территории Российской Федерации. Соответственно, таким образом мы получаем цифры, сколько нефтяники получили денег за конкретную партию", - разъяснил Иванов.

Объективность индекса стоимости Urals

Отвечая на вопрос о том, насколько данные СПбМТСБ коррелируются, например, с котировками российской нефти, рассчитываемой агентством Argus, глава биржи Рыбников сказал, что точность индекса СПбМТСБ кратно выше, поскольку основывается на данных о реально заключенных сделках. "Мы точно передаем то, что происходит на рынке. Цифры озвучивать пока не буду принципиально, потому что надо пройти все формальные истории, создать экспертный совет, утвердить методику, - отметил он. - Предварительное согласие о вхождении в экспертный совет нам дали все ведомства, которые мы приглашали. И компании дали, и независимые эксперты дали. Поэтому в ближайшее время экспертный совет соберется на первое заседание. Он утвердит свои рекомендации по методике, дальше мы методику утвердим решением биржи".

Со стороны государства, как подчеркнул Рыбников, биржа ждет внесения законопроекта о корректировке расчета налогов для нефтяной отрасли и его принятия. "Мы ожидаем в ближайшее время принятия поправок в Налоговый кодекс, где мы будем в качестве одного из источников ценовой информации для ведения налоговых сборов, связанных с ценой российской экспортной нефти марки Urals", - добавил глава биржи.

После начала расчета налогов с использованием в том числе данных СПбМТСБ биржа планирует начать публикацию данных о стоимости российской нефти на основе своего индекса, продолжил Рыбников. По его мнению, вокруг этих данных могут быть сформированы различные информационные продукты, которые будут полезны участникам рынка. "Первый информационный продукт, который абсолютно очевиден, - когда мы начнем публиковать индекс, конечно, компании захотят понимать, как они торгуют против этого индекса, - сказал он. - Дальше возникнет вопрос - есть этот индекс, он определяет потенциальный уровень экспортной пошлины, значит можно пытаться создавать различные финансовые инструменты, которые хеджируют риски, связанные с определением размера экспортной пошлины".

Глава СПбМТСБ подчеркнул, что в перспективе появятся просторы для полезного финансового творчества. "Но для этого нужно сделать первый шаг - он [индекс СПбМТСБ] должен появиться и пожить какое-то время своей жизнью", - заключил Рыбников.