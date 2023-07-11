В Свердловской области нефтесервисная компания создаст новое производство

Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Нефтесервисная и производственная компания "Богословский инженерный центр" построит новое производство на базе индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске Свердловской области, общий объем инвестиций составит 300 млн рублей. Соответствующее соглашение компания заключила с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) на международной промышленной выставке "Иннопром", сообщили ТАСС в пресс-службе КРСУ.

"Компания планирует построить в "Богословском" три здания общей площадью 2 тыс. кв. м. Первый корпус будет построен уже в этом году, выход на производственную мощность планируется в 2024 году. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей", - привели в сообщении слова генерального директора КРСУ Андрея Мисюры с уточнением, что проект реализует "Богословский инженерный центр".

Планируется, что в одном из помещений будет располагаться производственный цех, во втором - оборудование под центр обработки данных. Третье, малое здание, отведут под административно-бытовой комплекс и склад готового оборудования. Строительство намерены начать в 2023 году, к 2028 году на предприятии создадут 35 рабочих мест.

ООО "Богословский инженерный центр" основано в 2015 году. Основные направления деятельности - производство и предоставление оборудования для строительства скважин. Помимо этого, компания занимается инженерным сопровождением и внедрением новых технологий. Головной офис компании сейчас расположен в Москве, производственные мощности - в Рязани. В КРСУ уточнили, что позднее их перебазируют в Краснотурьинск.