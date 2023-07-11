Глава СПбМТСБ считает более правильной привязку цены Urals к сорту Dubai

Алексей Рыбников отметил, что привязка к Brent не является неправильной

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более правильной методологически сейчас является привязка стоимости российской экспортной нефти марки Urals к сорту Dubai Crude, который является основным бенчмарком при поставках нефти в азиатские страны, а не к североморскому сорту Brent. Такое мнение высказал журналистам президент биржи Алексей Рыбников, при этом отметив, что не считает неправильной привязку к Brent.

"Сейчас с учетом нынешней ситуации методологически более правильно ориентироваться на Dubai, - сказал он. - Понятно, что Dubai очень сильно ориентируется на Brent. Но ценообразование Dubai убирает базисный риск и риск еще дополнительного слоя финансовых инструментов между Персидским заливом и Северным морем".

Рыбников при этом отметил, что это не означает, что нельзя продолжать работать с привязкой цены Urals к Brent. "Можно, потому что привязка на Brent все равно получается с поправочным коэффициентом, - пояснил глава СПбМТСБ. - Между ними есть свои риски, это разные базисы. Можно считать и так, и так. Минфин выбрал традиционно близкий к нему Brent. Но методологически, конечно, чище было бы делать на Dubai. Но не принципиально".

Глава СПбМТСБ также подчеркнул, что биржа через систему регистрации внебиржевых сделок видит серьезное перенаправление потоков российской нефти. "И действительно поток едет на восток: Индия, Китай, Юго-Восточная Азия. Известно, что ценообразование в этом регионе традиционно привязано к Dubai. Нефть марки ВСТО (торгуется на востоке России и идет в основном на рынки Азии - прим. ТАСС), например, тоже привязана к Dubai", - добавил Рыбников.

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов говорил в феврале, что не видит особой разницы, к какому эталонному сорту нефти привязывать цену Urals - к Brent или Dubai. По его словам, эти два сорта коррелируют между собой.