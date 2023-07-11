Тульские компании ОПК продолжают выпуск гражданской продукции при выросшем ГОЗ

Министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов отметил, что в целом промышленный комплекс региона сохраняет стабильное развитие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области на фоне кратно возросшего объема государственного оборонного заказа (ГОЗ) продолжают производство гражданской продукции. Об этом ТАСС на полях форума "Иннопром" сообщил министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов.

"Ряд предприятий мы видели на рынке гражданской продукции: экологическое машиностроение, производство товаров народного потребления, производство медтехники и многое другое. Но специальная военная операция внесла свои коррективы, и сейчас неиспользуемые мощности - те, которые были на оборонных предприятиях, загружаются именно гособоронзаказом. Предприятия не останавливают уже существовавшую деятельность по гражданскому заказу, он сохраняется и продолжает иметь место", - сказал Романов.

Он отметил, что в целом промышленный комплекс региона сохраняет стабильное развитие. Предприятиям удалось оперативно перестроить производственно-технологические процессы и обеспечить бесперебойную работу в условиях санкционного давления.

"Положительный тренд сохраняется, по итогам пяти месяцев мы видим, что индекс промышленного производства составил 115,3% к аналогичному периоду прошлого года, львиную долю в этом показателе, конечно же, занимает оборонно-промышленный комплекс, его индекс показал прирост почти на 60% к прошлому году. Понятно, что предприятия ОПК серьезно усилили работу, кратно вырос оборонзаказ, активно происходит модернизация и расширение производств", - добавил Романов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.