Amazon подал иск против новых правил ЕС

По данным агентства Reuters, компания стала первой из числа фигурирующих в списке американских площадок, обратившейся с иском в компетентные органы Евросоюза

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Крупнейший американский маркетплейс Amazon подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге из-за намерения властей Евросоюза включить его в список компаний, подпадающих под действие нового закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя фирмы.

По его словам, если вступающие в силу с конца августа правила будут применяться только к американскому онлайн-гиганту, но "не к другим крупным розничным ритейлерам в ЕС, Amazon был бы несправедливо выделен и вынужден выполнять обременительные административные обязательства, которые не приносят пользы потребителям" в Европе. Согласно заявлению компании, она не является крупнейшим розничным продавцом ни в одной из стран присутствия в ЕС, в то время как ее более крупные европейские конкуренты не рассматриваются Брюсселем как таковые.

По данным агентства, Amazon стал первой из числа фигурирующих в списке американских площадок, обратившейся с иском в компетентные органы Евросоюза.

В конце июня германский интернет-магазин одежды Zalando уже подавал аналогичную жалобу в Европейский суд общей юрисдикции в связи с новыми нормами.

Евросоюз намерен с 25 августа в рамках нового закона о цифровых услугах (DSA) усилить контроль над деятельностью онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию "особо крупных". Сейчас к ним отнесены 19 сервисов, в том числе TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon. Новое законодательство устанавливает стандарты по борьбе с разжиганием ненависти, распространением дезинформации и контрафактной продукции в интернете, которым должна соответствовать деятельность всех лидирующим цифровых площадок. В случае их несоблюдения крупнейшим соцсетям грозят штрафы в размере до 6% их мирового оборота.