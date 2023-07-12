Выручка резидентов "Сколково" из Свердловской области составила 11 млрд рублей

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что это четвертое место среди всех регионов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Резиденты "Сколково" из Свердловской области в 2022 году привлекли свыше 500 млн рублей инвестиций, а их выручка на 106% превысила показатели 2021 года и достигла 11 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов на площадке "Иннопрома".

"За время нашей работы в регионе количество участников проекта "Сколково" из Свердловской области выросло более чем в пять раз, до 109 компаний. Это четвертое место среди всех регионов после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области", - отметил Дроздов.

В числе наиболее успешных резидентов из Свердловской области руководитель "Сколково" выделил компанию "Биомикрогели", которая разрабатывает средства для очистки воды и твердых поверхностей от сложных загрязнений. В 2021 году она привлекла свыше 1 млрд рублей инвестиций. А также компанию "РеиннольцЛаб" - разработчика и производителя теплообменного оборудования мирового уровня. В 2022 году она заключила большой контракт на поставку охладителей проб сетевой воды для энергоблоков АЭС "Руппур" (Бангладеш).

Ключевой темой "Сколково" на "Иннопром-2023" стало импортозамещение. Этой проблематике посвящены дискуссии с участием экспертов Фонда, на выставке представлены соответствующие проекты. "Лаборатория будущего" с беспилотным комплексом "Канатоход", позволяющим проводить мониторинг и локальный ремонт включенных линий электропередач. А также резидент "Бонго", производитель оборудования и ПО для автоматизации умных домов и зданий. Эти и другие уникальные разработки можно увидеть в павильоне Свердловской области. На стенде "Сколково" представлены и передовые импортозамещающие технологии, которые могут заинтересовать автомобилистов. Среди них инновационные светодиодные решения для авто-светильников и фар от НПП "Лосев", технология производства автомобильных смазочных материалов нового поколения резидента "Куппер" .

Сколковские программы акселерации в Свердловской области представляет технопарк "Университетский", который имеет статус регионального оператора "Сколково". На площади в 30 тыс. кв. м "Университетского" работают местные резиденты, для их поддержки функционируют Инжиниринговый центр передовых производственных технологий и Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций. Они оказывают услуги как непосредственно резидентам технопарка, так и промышленным предприятиям Свердловской области и УФО.

На территории "Университетского" уже прошло несколько этапов ежегодного "Стартап-тура" - всероссийского конкурса инновационных проектов. По его результатам лучшие команды из Свердловской области получили статус участника "Сколково".