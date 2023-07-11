ЦБ определит правила для операций на платформе цифрового рубля

Регулятор также будет устанавливать тарифы по ним

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России будет определять правила, согласно которым будут проходить операции на платформе цифрового рубля, регулятор также будет устанавливать тарифы по ним, говорится в сообщении ЦБ.

"Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа", - говорится в сообщении регулятора.

Госдума во вторник, как сообщалось, приняла во II и III чтениях закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью такого рубля.

В сообщении ЦБ также отмечается, что принятый закон закрепляет обязательства Банка России как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что ЦБ РФ несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями, а также других функций регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны. Регулятор также отмечает, что цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов, поэтому в законе закреплено, что в этих рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. По мнению регулятора, это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке.

Кроме того, в законе закладывается основа для развития платформы цифрового рубля в том числе в области трансграничного взаимодействия. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.