В Коми участникам СВО и членам их семей компенсируют затраты на санатории

Размер компенсации за путевку в республиканские санатории составит до 55 тыс. рублей, а за проезд - до 20 тыс. рублей

СЫКТЫВКАР, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми частично компенсирует участникам специальной военной операции и членам их семей затраты на санаторно-курортное лечение. Соответствующее постановление регионального правительства подписали во вторник, сообщил глава республики Владимир Уйба на встрече с родными участников спецоперации.

"Мы постоянно расширяем меры поддержки для военнослужащих и их семей. В сегодняшнем постановлении мы предусмотрели компенсации расходов на санаторно-курортное лечение и на проезд к месту лечения", - отметил глава региона.

Как пояснила министр труда, занятости и социальной защиты республики Екатерина Грибкова, предусмотрена компенсация части затрат на путевку в размере до 55 тыс. рублей и до 20 тыс. рублей компенсации затрат на проезд, но только в республиканские санатории - это здравницы "Колос" в Кировской области, "Северное сияние" в городе Саки, Крым, "Серегово" в Коми. "Такие компенсации предусмотрены на участника спецоперации и членов его семьи - на жену и детей", - сообщила министр, рекомендовав обращаться в центры соцзащиты по месту жительства.

"Нужно иметь в виду, что посещение санатория - это лечебное мероприятие, у некоторых детей есть противопоказания. Путевки розданы в муниципалитеты, находятся у ваших врачей. Путевки в санаторий "Северное сияние" в Саки по программе "Мать и дитя" выделяются круглогодично", - добавил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Ваграм Даллакян.

Для участников СВО в Коми ввели единовременные региональные денежные выплаты в 150 тыс. рублей, выплаты при тяжелой травме - 500 тыс. рублей, по возвращении со спецоперации - 100 тыс. рублей. По согласованию с Минобороны России за счет регионального бюджета приобрели дополнительное обмундирование и снаряжение. Военнослужащих освободили от уплаты транспортного налога на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Детей мобилизованных с 1 по 11 класс обеспечили бесплатным питанием в школах, родителей детей-дошкольников освободили от платы за детский сад. С 1 января 2023 года увеличили субсидию льготникам, в том числе, семьям участников СВО, на социальную газификацию - с 75 до 100 тыс. рублей. Действуют и другие меры поддержки, приоритет при лечении и реабилитации на территории региона.