ЦБ сообщил о продолжении роста корпоративного кредитования в июне

Его темпы сопоставимыми с маем, отметили в регуляторе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Рост корпоративного кредитования банков РФ в июне, по предварительным оценкам, продолжился сопоставимыми с маем темпами, следует из материалов Банка России.

"По предварительной оценке, в июне рост корпоративного кредитования продолжился сопоставимыми с маем темпами, а ожидаемое банками - участниками обследования УБК (условия банковского кредитования - прим. ТАСС) повышение спроса компаний на кредиты во втором полугодии 2023 года будет способствовать сохранению стабильной динамики портфеля корпоративных кредитов в краткосрочной перспективе при условии отсутствия новых сложностей со стороны внешних условий", - говорится в материалах.