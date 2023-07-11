11 июля, 20:42

Небензя: российская часть зерновой сделки так и не выполнена, несмотря на усилия ООН

Постоянный представитель РФ при всемирной организации не стал вдаваться в детали по поводу возможного визита в Москву на этой неделе главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Российская часть зерновой сделки, предполагающая экспорт продовольствия и удобрений из РФ, так и не выполнена, несмотря на усилия руководства ООН. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос о перспективах продления действия договоренностей.

Читайте также
История зерновой сделки

"Российская часть договоренностей не выполняется, мы заявляли об этом в течение года, несмотря на все упорные усилия Секретариата ООН и лично генерального секретаря, - сказал он. - Так что чего вы ожидаете?"

Небензя не стал вдаваться в детали по поводу возможного визита в Москву на этой неделе главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация