Россия согласилась на присоединение Туркмении к соглашению по коридору Север - Юг

Министерству иностранных дел поручено уведомить Иран о согласии на присоединение Туркмении к соглашению

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская сторона дала согласие на то, чтобы Туркмения присоединилась к соглашению о международном транспортном коридоре (МТК) Север - Юг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Принять предложение Минтранса России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными органами исполнительной власти, о выражении российской стороной согласия на присоединение Туркменистана к Соглашению о международном транспортном коридоре Север - Юг", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел РФ также поручено уведомить Иран о согласии на присоединение Туркмении к соглашению.

Ранее сам Ашхабад заявлял о планах стать участником проекта. Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров страны Мамметхан Чакыев сообщал, что работа в этом направлении ведется. Также отмечалось, что благодаря своему географическому положению Туркмения играет важную роль в развитии глобальных цепочек поставок.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок. Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.