Цены в сфере газоснабжения в новых регионах будут определять местные исполнительные органы

Это продлится до 1 января 2025 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило исполнительными органам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях самостоятельно регулировать цены и тарифы в сфере газоснабжения до 1 января 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Цены (тарифы) в области газоснабжения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области, до 1 января 2025 года устанавливаются исполнительными властями указанных субъектов Российской Федерации", - сказано в документе.

Кроме того, с 1 января 2025 года по 1 января 2028 года цены и тарифы в сфере газоснабжения, касающиеся розничных цен на газ для населения, тарифов на транспортировку по газопроводам, платы за технологическое присоединение газового оборудования к сетям, также определяются исполнительными органами этих регионов РФ.

Отмечается, что это постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2028 года.