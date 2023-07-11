Росатом предложил проект ускоренного развития и внедрения отечественного промышленного ПО

В госкорпорации считают, что он позволит России в ближайшие два года занять лидирующие мировые позиции в области математического моделирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Росатом предлагает проект ускоренного развития отечественного промышленного ПО, который позволит России в ближайшие два года занять лидирующие мировые позиции в области математического моделирования. Как сообщила во вторник на форуме "Иннопром-2023" директор госкорпорации Екатерина Солнцева, проект уже получил поддержку Минпромторга.

По словам Солнцевой, Росатом, будучи ответственным за реализацию правительственной дорожной карты развития нового индустриального ПО, предложил проект развития и внедрения отечественной вычислительной САЕ-платформы, интеграция на которую модулей различных разработчиков позволит в короткие сроки достичь мирового уровня функциональности - в области математического моделирования Россия за два года сможет выйти на лидирующие мировые позиции.

"САЕ-система Росатома "Логос" - продукт номер один данного класса в России. Сегодня его функциональность составляет 62% в сравнении с аналогичными продуктами мировых лидеров. Но если мы на единой платформе объединим все имеющиеся в стране разработки, это сразу даст 85% функциональности мировых лидеров. По оставшимся 15% посмотрим наработки предприятий и возможности стартапов. За два года мы сможем выйти на лидирующие мировые позиции", - сказала Солнцева, выступая на сессии "Сквозные цифровые технологии - основа промышленного суверенитета". По ее словам, проект уже получил поддержку Минпромторга России и в настоящее время направлен на рассмотрение Минцифры.

В случае положительного решения, отметила Солнцева, уже через год можно будет говорить о готовности проекта и его дальнейшем масштабировании. "Наша совместная задача будет состоять в том, чтобы обеспечить старт этого проекта. Напомню, что месяц назад на ЦИПРе идею создания платформы поддержал Дмитрий Николаевич Чернышенко, поэтому надеюсь, что у нас действительно все получится. Я очень бы хотела, чтобы через год мы встретились и сказали, что национальная платформа создана и набирает обороты", - сказала она.

ПО для математического моделирования (класс САЕ - Computer-Aided Engineering) предназначено для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Эти системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.