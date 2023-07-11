ФАС уравняла тарифы на перевозку стали в контейнерах и контейнерах-платформах

В службе ранее отмечали, что появление на рынке железнодорожных перевозок новых типов контейнеров со схожими техническими характеристиками требует принятия мер тарифного реагирования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ внесла изменения в прейскурант железнодорожных перевозок, таким образом, выровняв тарифы на перевозку стали в спецконтейнерах и в контейнерах-платформах. Это следует из соответствующего приказа службы на официальном сайте правовой информации.

Ранее в ФАС сообщили ТАСС, что в марте 2022 года вступил в силу приказ, который предусматривает выравнивание тарифных условий при перевозке грузов в контейнерах-платформах до уровня тарифов на перевозки на универсальных платформах.

ФАС отмечала, что появление на рынке железнодорожных перевозок новых типов контейнеров со схожими техническими характеристиками по отношению к контейнерам-платформам требует принятия мер тарифного реагирования.