Плотность дорожной сети в Новой Москве выросла в 1,5 раза за 11 лет

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что за этот период на территории новых округов построили и реконструировали 364 км дорог

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Плотность дорожной сети Новой Москвы за 11 лет выросла в полтора раза благодаря активному строительству дорог и транспортных развязок. Об этом сообщил во вторник руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"С момента вхождения в состав столицы (1 июля 2012 года - прим. ТАСС) плотность движения на территории новой Москвы снизилась на 15%, а плотность улично-дорожной сети, в свою очередь, увеличилась на 50%", - отметил Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он объяснил это активным дорожным строительством. "За этот период на территории новых округов построено и реконструировано 364 км дорог, в том числе 68 сложнейших дорожных сооружений, среди которых 5 путепроводов через железнодорожные пути и 37 пешеходных переходов", - уточнил Жидкин.

Глава департамента добавил, что по итогам этого года планируется ввести 32 км автомобильных дорог. "Всего же к 2026 году общая протяженность новых дорог Новой Москвы составит порядка 530 км", - заключил Жидкин.