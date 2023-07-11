В ЛНР одобрили первую заявку на участие в свободной экономической зоне

Первым участником стало ООО "Стройцентр"

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Правительство ЛНР одобрило заявку первого предприятия региона на участие в свободной экономической зоне (СЭЗ), им стало ООО "Стройцентр". Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале правительства республики.

"Правительство ЛНР на очередном заседании одобрило заявку первого предприятия республики, претендующего стать участником свободной экономической зоны - ООО "Стройцентр". В дальнейшем документ будет направлен в ППК "Фонд развития территорий" для принятия окончательного решения", - сказано в сообщении.

Предприятие, участвуя в СЭЗ, рассчитывает модернизировать и переоснастить торговые точки гипермаркета, что позволит привлечь инвестиции в регион и создать новые рабочие места.

Первыми резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России могут стать предприятие по производству электротранспорта в Донецкой Народной Республике и компания-производитель масла, которая планирует реализовать в Луганской Народной Республике проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений.