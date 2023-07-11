Петербург намерен развивать сотрудничество в сфере цифровых технологий со странами Африки

По данным руководителя департамента цифровых решений Агентства "Полилог" Людмилы Богатыревой, за полгода экспорт российских IT-решений в страны Африки достиг 3,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Петербург намерен развивать сотрудничество в сферах цифровых технологий и АПК со странами Африки. Об этом во вторник сообщил ТАСС вице-губернатор Валерий Москаленко.

"Практически все африканские страны имеют хороший экспортный потенциал, который мы планируем развивать с учетом специфики каждой конкретной страны. Мы видим большие перспективы в части поставок продукции деревообрабатывающей отрасли, удобрений, сельскохозяйственной техники, энергомашиностроительного оборудования, продукции химической и многих иных отраслей промышленности, а также цифровых технологий, особенно в сфере АПК", - сказал он.

Промзона в Египте

Петербургские предприятия могут стать резидентами промзоны в Египте. Проект развивается в рамках межправсоглашения России и Египта и входит в состав нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Российская промышленная зона представлена двумя площадками, одна из которых расположена на берегу Красного моря в районе Аин Сохна, вторая на севере Египта в Порт Саиде, на восточном берегу Суэцкого канала.

"Среди потенциальных резидентов РПЗ есть и петербургские предприятия. В конце мая Минпромторгом была организована деловая миссия в Египет для ознакомления потенциальных резидентов с проектом Зоны, сейчас подводятся промежуточные итоги. Нашим компаниям есть над чем подумать и что обсудить, ведь перспективы открываются действительно очень хорошие", - отметил Москаленко.

Экспортный потенциал

По словам вице-губернатора, экспорт древесины и минеральных удобрений из Петербурга в страны Африки вырос в 1,5 раза в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

"На Африканском континенте стремительно развивается сельское хозяйство, химическая промышленность и агротехнологии, нефтепереработка и добывающая промышленность, энергетика. Большинство стран заинтересованы в развитии инфраструктуры, растет спрос на автомобили и спецтехнику. В каждой из этих сфер петербургскому бизнесу есть, что предложить. Наметились новые тренды, выявлены категории наиболее перспективных для экспорта товаров и стран, что нашло отражение в новой региональной политике развития экспорта Петербурга на период до 2025 года. В программе выделены 25 стран с высоким приоритетом для экспорта, в числе которых семь африканских стран", - отметил он.

Москаленко также добавил, что импорт из стран Африки показывает стабильный рост, начиная с 2021 года. В Петербург поставляются овощи, фрукты, руда и продукция машиностроения. Большую долю в импорте представляют цветы, живые растения, поступающие на рынок Петербурга, в частности, из Кении.

Экспорт IT-решений

За шесть месяцев 2023 года экспорт российских IT-решений в страны Африки достиг 3,5 млрд рублей, сообщила ТАСС руководитель департамента цифровых решений Агентства "Полилог" Людмила Богатырева. "Экспорт IT-решений в Африку нестабилен. В этом году экспорт уже составил 3,5 млрд рублей. Большая часть приходится на страны Северной Африки (Алжир, Марокко, Египет и другие)", - сказала она.

По данным ассоциации "Руссофт", по итогам 2022 года интерес российских IT-компаний к африканскому рынку вырос с 3 до 7%. Это видно по резко возросшему за последнее время количеству бизнес-миссий, российско-африканских форумов и других мероприятий, посвященных сотрудничеству в сфере IT.

По словам Богатырёвой, ключевые направления, по которым обсуждается потенциал российского экспорта: технологии электронного правительства, промышленное ПО, здравоохранение и банкинг. "С учетом экономической специфики африканских стран наиболее перспективным видится именно промышленное ПО для добычи полезных ископаемых. Также государства региона заинтересованы в российских технологиях электронного правительства. Но пока у этого проекта нет ярко выраженных перспектив, потому что в Африке интернет до сих пор доступен не всем", - отметила она.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".