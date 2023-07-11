11 июля, 17:00,
обновлено 11 июля, 17:17
"Иннопром"

Мантуров: авиакомпании смогут использовать российско-белорусский самолет с 2028 года

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ сообщил о планах завершить его сертификацию в 2027 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Российско-белорусский двухмоторный 19-местный самолет будет коммерчески эксплуатироваться с 2028 года, завершить его сертификацию планируется в 2027 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки "Иннопром".

"2027 год - это сертификация этого самолета. С 2028 года - коммерческая эксплуатация", - сказал он.

Мантуров уточнил, что созданием лайнера займется "Уральский завод гражданской авиации" и белорусский "558-й авиационный ремонтный завод".

Ранее в рамках выставки в Екатеринбурге представители Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии и Минпромторга РФ подписали межведомственную программу, предусматривающую совместную разработку и организацию на белорусской территории серийного производства двхмоторного многоцелевого самолета. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичБелоруссияРоссия"Иннопром"
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