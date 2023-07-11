Минпромторг ожидает по итогам 2023 года выпуска чуть более 800 тыс. автомобилей в России

По данным Росстата, в январе - мае 2023 года в РФ произведено 155 тыс. легковых машин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Производство автомобилей всех сегментов в РФ по итогам 2023 года может составить чуть более 800 тыс. штук. Об этом рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки "Иннопром - 2023".

"Кардинально нет (прогноз не менялся - прим. ТАСС). Я думаю, что 800 с небольшим может будет", - сказал он, отвечая на вопрос, остается ли актуальным прогноз Минпромторга.

По данным Росстата, в январе - мае 2023 года в РФ произведено 155 тыс. легковых автомобилей, что на 42% меньше, чем годом ранее. Также за пять месяцев этого года выпущено 60,7 тыс. грузовиков (+0,3% к 2022 году).