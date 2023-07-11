Мантуров сообщил, что "Автоваз" не нашел производственного партнера по ижевской площадке

По словам главы Минпромторга России планы по выпуску электрической Lada Largus на заводе сохраняются

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров не подтвердил, что "Автоваз" нашел нового технологического партнера по площадке в Ижевске, планы по выпуску электрической Lada Largus на заводе сохраняются.

"Не могу подтвердить. На ижевской площадке будет производиться электро-Largus. Как у председателя совета директоров точно других сведений нет", - ответил он на вопрос журналистов, действительно ли "Автоваз" нашел нового технологического партнера.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что новым производственным партнером завода "Лада Ижевск" может стать китайский бренд DongFenf.

В конце апреля глава "Автоваза" Максим Соколов говорил, что компания ведет с тремя китайскими автопроизводителями переговоры о запуске производства автомобилей под брендом Lada на своих площадках и рассчитывает завершить их в 2023 году. По словам Соколова, речь идет о площадках компании в Ижевске, Санкт-Петербурге, а также об одном из заводов в Тольятти - ОАО "Lada Запад Тольятти", где ранее выпускалась модель Niva Chevrolet.