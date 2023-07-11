На обновление дорог в Новочеркасске направят почти 1 млрд рублей

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, для города также планируют закупить новые автобусы большой и средней вместимости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. В 2023 году на обновление дорог в Новочеркасске намерены направить почти 1 млрд рублей. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал во вторник в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в город.

"В обновление новочеркасских дорог вложим в этом году почти 1 млрд рублей. Закупим для города новые автобусы большой и средней вместимости, первая партия - 15 единиц", - написал он.

Также глава региона посетил реконструирующийся путепровод через железнодорожные пути на улице Машиностроителей, который подрядчик - областное предприятие "Ростовавтодор" - намерен завершить в октябре 2023 года. Стоимость работ оценили почти в 655 млн рублей. Путепровод снизит нагрузку на центр Новочеркасска и будет работать на перспективу, когда запустится в полную силу Новочеркасский индустриальный парк.

Вместе с этим Голубев отметил, что Ростовская область закупает новые автобусы, и первую их партию - 15 единиц - направят в Новочеркасск. В 2023 году автобусы большой и средней вместимости закупят также для Таганрога, Волгодонска, Ростова-на-Дону.