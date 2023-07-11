Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,12-0,45%

Курс доллара по итогам дня снизился до 90,38 рубля, евро - до 99,32 рубля, юань вырос до 12,50 рубля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался в плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,12%, до 2 860,33 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,45%, до 997,64 пункта. Курс доллара по итогам дня уменьшился на 0,03%, до 90,38 рубля, евро - на 0,13%, до 99,32 рубля, юань вырос на 0,016%, до 12,50 рубля.

Поддержали российские активы цены на нефть, которые не оставляли попытки продвинуться к $80 за баррель Brent. При этом развитию повышательного импульса препятствовало укрепление рубля, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Внешний фон был сдержанно позитивным, однако статистика продолжает посылать тревожные сигналы по европейскому региону. "Опубликованные сегодня июльские индексы экономических настроений от ZEW по Германии и всей еврозоне вышли хуже прогнозных значений", - пояснил эксперт.

Рынок акций

На рынке акций лидерами роста вторника стали акции "Совкомфлота" (+5%), возможно, на фоне вышедших оптимистичных данных по грузообороту российских морских портов за первое полугодие 2023 года. Лидерами понижения оказались акции "Полюса" (-2,6%), вероятно, в связи с отказом от дивидендов и неопределенностью условий программы выкупа акций, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на завтра

Регуляторы Новой Зеландии и Канады в середине недели примут решения по процентным ставкам, Банк Англии опубликует отчет о финансовой стабильности.

Ключевой статистикой дня, способной повлиять на общие рыночные настроения, будет информация о темпах роста потребительских цен в США за июнь. Завтра же будет опубликована "Бежевая книга" ФРС.

Валютный фактор в ближайшее время останется одним из определяющих для динамики российского рынка. Прогноз "БКС мир инвестиций" на 12 июля по индексу Мосбиржи - 2 755 - 2 875 пунктов, по курсу доллара - 89-91 рублей.

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи покажет динамику в коридоре 2 800 - 2 900 пунктов, пара доллар/рубль завтра может колебаться в диапазоне 89-91 рублей, евро/рубль - в коридоре 98-100 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,1-12,6 рублей.