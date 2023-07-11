"Ростелеком" разрабатывает программу "Лукоморье" для облегчения создания софта

Вице-президент компании по IT Кирилл Меньшов назвал большой задачей импортозамещение среды разработчиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. "Ростелеком" разрабатывает программу под названием "Лукоморье" для облегчения создания софта IT-специалистами. Об этом журналистам сообщил вице-президент компании по IT Кирилл Меньшов в кулуарах выставки "Иннопром-2023" .

"Для нас большой задачей является импортозамещение среды разработчиков. Мы приняли стратегическое решение, что будем разрабатывать программу с кодовым названием "Лукоморье". Это будет программа, закрывающая полный цикл разработки", - рассказал Меньшов.

Он отметил, что разработка будет открыта для использования всеми желающими. По словам Меньшова, в разработку внедрен искусственный интеллект, и это позволит облегчить процесс создания софта на 70%, что делает возможным достижение цифрового суверенитета. "Поскольку, это очень большой ландшафт, там должно быть порядка 50 компонентов. Мы начинаем сейчас внедрение этого продукта у себя и начинаем пилотные проекты с крупными российскими компаниями", - отметил Меньшов.