Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде планируют завершить к концу года

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на данный момент общий объем инвестиций в развитие объекта составляет 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде планируется завершить к концу 2023 года. Об этом во вторник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Планируем к концу года завершить строительство второй очереди технопарка в Зеленограде. Для этого выделяем дополнительные средства. Сейчас возводим 3 лабораторных и 3 производственных корпуса, где будет не меньше 668 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что на территории технопарка уже имеется 6 производственных и научно-лабораторных корпусов, где работают 30 высокотехнологичных компаний. Предприятия занимаются научными исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских изделий.

Кроме того, на данный момент общий объем инвестиций в развитие технопарка равен 1,9 млрд рублей, добавил мэр.