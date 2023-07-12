11 июля, 21:04
Военная операция на Украине

СМИ: прибыль словацких предприятий ВПК рекордно выросла на фоне конфликта на Украине

По данным портала sme.sk, компания Konstrukta-Defence увеличила в прошлом году выручку в годовом исчислении с €63,2 млн до €84,6 млн

БРАТИСЛАВА, 12 июля. /ТАСС/. Прибыль оборонных предприятий Словакии рекордно возросла после начала СВО РФ 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил во вторник новостной портал sme.sk.

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Так, например, компания Konstrukta-Defence, реализующая контракт по производству 16 самоходных гаубиц Zuzana-2 для Украины, увеличила в прошлом году выручку в годовом исчислении с €63,2 млн до €84,6 млн. Государственное оборонное предприятие DMD Group до 2022 года было убыточным. Финансовые потери от его деятельности с 2011 по 2021 год составили около €10 млн. Прошлый год диаметрально изменил ситуацию. Он был завершен со значительной прибылью, отметил портал.

По его данным, причиной увеличения прибыли словацкого ВПК стало то, что государства, передавшие в дар Украине находившуюся у них военную технику, начали активно закупать новую. Оборонные предприятия республики получают крупные заказы.

Финансовая ситуация оборонных предприятий, согласно sme.sk, будет улучшаться в ближайшие годы. Реализация контрактов по закупке словацкой военной техники продолжится, значит, их прибыль будет расти.

Экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил ранее, что конфликт на Украине может позитивно отразиться на предприятиях национального ВПК. В предстоящее десятилетие, как он прогнозирует, передавшие Киеву оружие государства будут закупать военную технику для своих ВС. 

Теги:
УкраинаСловакияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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