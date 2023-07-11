На Урале в 2025 году намерены начать серийное производство арктических автомобилей

Объем инвестиций в реализацию проекта предварительно оценили в 300-500 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Автомобильный завод "Урал" планирует начать серийное производство автомобилей для арктических условий в конце 2025 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник генеральный директор предприятия Павел Яковлев в кулуарах Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Задача - в конце 2025 года приступить к серийному производству семейства автомобилей "Арктика", в семействе три автомобиля: автомобиль с отдельной кабиной и отдельным кузовом-фургоном, монокорпус, который здесь представлен, седельный тягач и полуприцеп монокорпусный. Эта линейка должна полностью быть разработана, сертифицирована к началу 2026 года. А в монокорпусе должны быть закончены испытания и сертификация к концу следующего года", - рассказал Яковлев.

Собеседник агентства уточнил, что завод сможет производить до 350 аналогичных автомобилей в год, объем инвестиций может составить, по предварительным данным, 300-500 млн рублей. При этом функционал транспортных средств может меняться в зависимости от запроса заказчика - в частности, это могут быть медицинские блоки, учебные классы - кванториумы, которые смогут приезжать в труднодоступные места. Он добавил, что интерес к автомобилям проявили различные ведомства, в том числе МЧС и Минтранс России.

Администратор проекта "Арктический автобус" Виктор Яковлев рассказал ТАСС, что в созданном транспортном средстве имеются все условия для комфортной перевозки пассажиров на дальние расстояния в сложных климатических условиях - вплоть до -50 градусов. Автомобиль высотой более 4 м имеет почти 2-метровые колеса с шинами низкого давления. "Двойное остекление, подогреваемые зеркала, внутри есть USB-зарядки, беспроводные зарядки, дублирование систем отопления - есть как электрическое [отопление], так и система кондиционирования", - поделился он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.