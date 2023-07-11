Генконсул Ирана сообщил о работе в полную силу коридора "Север - Юг" в астраханских портах

Мехди Акучекиан отметил, что динамика грузоперевозок в портах показывает стремительный рост торговых отношений между Россией и Ираном

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Динамика грузоперевозок в астраханских портах показывает стремительный рост торговых отношений между Россией и Ираном, а также полноценное начало работы международного транспортного коридора Север - Юг. Об этом заявил ТАСС во вторник генеральный консул Ирана в Астрахани Мехди Акучекиан в рамках визита иранской делегации во главе с послом Ирана в Москве Каземом Джалали.

"В портах Астраханской области можно легко увидеть, что отсюда отправляются российские товары в Иран и принимают иранские товары в этих портах. Все суда разгружаются или отправляются в Иран. Мы видим, что торговля между двумя странами стремительно развивается и действительно уже реализован коридор "Север - Юг", - сообщил Акучекиан.

Ранее со ссылкой на Акучекиана сообщалось, что рост товарооборота между Ираном и Астраханской областью за первый квартал текущего года вырос на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По словам генконсула, грузооборот астраханского порта Солянка (ПАО "Астраханский порт" - прим. ТАСС), акции которого принадлежат Ирану и России, может быть доведен до 40 млн тонн в год.

Во вторник в Астрахани работает иранская делегация во главе с послом Ирана в России Каземом Джалали. В состав делегации также входят представители совместной Российско-иранской торговой палаты и иранской съемочной группой документального фильма об отношениях с Астраханской областью "Море добра".

МТК "Север - Юг"

В 2020 году ОЭЗ "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области объединена в Каспийский кластер с ПОЭЗ, созданной в районе порта Оля Лиманского района по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках комплексных мероприятий по развитию МТК "Север - Юг".

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.