В Рязани около 70 млн рублей направят на ремонт изношенной контактной троллейбусной сети

В планах также заменить опоры контактной сети на нескольких улицах

ТАСС, 11 июля. В Рязанской области направят около 70 млн рублей на замену изношенной контактной троллейбусной сети в областном центре в августе. Это первый транш, направленный на ее обновление, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

"Троллейбусная сеть Рязани не обновлялась десятилетиями. Как обещал, проведем реконструкцию контактной сети, начиная с самых изношенных участков. В областном бюджете предусмотрели первый транш - 70 млн рублей. Рязань получит средства в августе", - написал Малков.

Он добавил, что средства пойдут на ремонт участков контактной сети на Первомайском проспекте (от улицы Вокзальной до площади Ленина), на площади Ленина, улице Соборной и площади Соборной, улице Ленина. Также планируется замена опор контактной сети на улице Вокзальной, Маяковского, Новой, площади Мичурина, на Московском и Касимовском шоссе.

В декабре 2022 года сообщалось, что правительство России приняло решение выделить 266,7 млн рублей на закупку 10 новых троллейбусов для Рязани. Это позволит обеспечить комфортабельным экологически чистым транспортом около 5 тыс. жителей нескольких новых микрорайонов.