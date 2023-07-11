Премию "Молодой промышленник года" получили более 10 представителей российских компаний

Премию также получили победители в четырех специальных номинациях: "За волю к победе", "Прорыв года", "За достижения в области цифровой трансформации бизнеса" и "Лучший молодой промышленник по итогам народного голосования"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 10 представителей российских компаний стали победителями второй всероссийской премии "Молодой промышленник года", передает во вторник корреспондент ТАСС.

"Первое место в премии "Молодой промышленник года" занимает Зосимов Алексей Валерьевич", - сказал на церемонии награждения замглавы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных на церемонии награждения, которая прошла на международной промышленной выставке "Иннопром".

ООО "ГК "Автокомтехнолоджи" производит запасные части и комплектующие для импортного оборудования различных отраслей промышленности, в частности, для пищевой промышленности, поставляем запасные части для оборудования, произведенного в странах Евросоюза, а также запчасти, детали, расходники для импортного оборудования нефтегазовой промышленности, где имеется практический опыт замещения импортных составляющих на оборудовании, произведенном в Америке и Норвегии, и используемом на шельфовых месторождениях в РФ.

Второе и третье места заняли председатель совета директоров ООО "Пригородный" Руслан Семенюк из Республики Коми и собственница компании "Гермес-Урал" Полина Шарова соответственно. Кроме того, в 2023 году премию получили победители в четырех специальных номинациях: "За волю к победе", "Прорыв года", "За достижения в области цифровой трансформации бизнеса" и "Лучший молодой промышленник по итогам народного голосования".

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также поздравил участников премии на церемонии награждения. "Государство сформировало широкий инструментарий для поддержки вашей деятельности, поэтому необходимо этим пользоваться, выдвигать предложения по эффективности работы. А мы открыты для диалога и готовы поддерживать все инициативы предпринимателей и молодых промышленников", - отметил он.

О премии

Премия "Молодой промышленник года" учреждена межрегиональным союзом "Клуб молодых промышленников" и проводится при поддержке Минпромторга РФ. В ней участвуют специалисты, желающие заявить о себе на федеральном уровне, получить коммуникации с ведущими промышленными предприятиями России. В 2023 году число заявок на участие в премии выросло в 1,5 раза. Всего организаторы получили 600 заявок, большинство которых поступило из Московской области. В этом году в премии впервые приняли участие специалисты из новых регионов РФ.

Премию вручили в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" - площадки для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром - 2023" - "устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.