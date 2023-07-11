11 июля, 18:24

Суд в США разрешил Microsoft приобрести Activision

Сумма сделки составила около $69 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Суд в Сан-Франциско разрешил корпорации Microsoft закрыть сделку по приобретению крупного американского разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Соответствующее решение размещено во вторник в базе данных суда по Северному округу Калифорнии.

"Суд отказывает в ходатайстве о временной блокировке", - говорится в решении судьи Жаклин Скотт Корни.

"Федеральная торговая комиссия (ФТК) не смогла продемонстрировать, что объединенная компания откажется от выпуска серии игр Call of Duty на приставке Sony PlayStation, а также что приобретение Activision корпорацией Microsoft приведет к значительному снижению уровня конкуренции на рынке игровых сервисов и облачного гейминга", - пояснила судья.

Microsoft теперь должна закрыть сделку до 18 июля. Ее сумма составляет около $69 млрд, впервые о планах по приобретению Activision было объявлено в январе 2022 года.

Ранее ФТК обратилась в суд с требованием заблокировать эту покупку. Власти США опасались, что заключение сделки, которая может стать крупнейшей в индустрии видеоигр и в истории Microsoft, грозит снижением конкуренции. 

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