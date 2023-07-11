Девелопер инвестировал в развитие инфраструктуры Десеновского поселения 2,4 млрд рублей

Жилой кластер введен в эксплуатацию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Группа "Родина" вложила в культурную, спортивную и образовательную инфраструктуру жилого кластера Russian Design District (RDD) в Десеновском поселении в Новомосковском административном округе Москвы 2,4 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, кластер введен в эксплуатацию, застройщик готовит школу и детсад к передаче на баланс города, а другие объекты - к эксплуатации частными операторами.

"Общая площадь территории жилого кластера составляет 4,4 га, при этом площадь зданий - около 78,2 тыс. кв. м, из которых почти 14 тыс. кв. м отдано под инфраструктуру. Введен в эксплуатацию образовательный комплекс, включающий начальную школу и детский сад. В отдельном здании многофункционального центра откроется частная школа "Путь к успеху" и другие объекты, в том числе центр художественной гимнастики Ирины Винер, академия Fight Nights", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Образовательный комплекс с начальной школой и детским садом площадью 3,7 тыс. кв. м рассчитан на 170 школьников и 45 мест в детсаду. Его планируется передать городу и встроить в столичную систему образования. Также предусмотрена также частная школа "Путь к успеху", в которой дети будут развивать предпринимательские способности. Такие школы созданы в жилых комплексах столицы Headliner, Westerdam, в деревне Жуковка Первомайского поселения.

Центр художественной гимнастики в Десеновском поселении - третий авторский спортивный комплекс Ирины Винер. Первый появился в Новогорске, второй - в Лужниках. В новом центре предусмотрены две площадки для занятий, которые смогут принять до 28 групп ежедневно.

Пятова уточнила, что в целом инвестиции в жилой кластер составили 8,5 млрд рублей, включая строительство непосредственно жилья и благоустройство. "Новыми объектами смогут воспользоваться не только жители RDD, но и все желающие - девелопер существенно разнообразил социальную инфраструктуру района", - заключила она.