На российском рынке к началу 2024 года появятся электромобили Exlantix

Первым автомобилем станет седан Е03, который впервые продемонстрировали на Шанхайском автосалоне в 2023 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Электромобили китайского бренда Exlantix (суббренд Exeed) появятся на авторынке в России в конце 2023 - начале 2024 годов, говорится в сообщении компании Exeed.

"На российском рынке Exlantix будет представлен в самом конце 2023 или в начале 2024 года. Первым автомобилем станет седан Е03, который впервые был продемонстрирован на Шанхайском автосалоне в текущем году", - отмечается в сообщении.

Электромобиль E03 разгоняется до 100 км/ч за три секунды, дальность хода составляет более 700 км.

"В ближайшем будущем Exeed планирует выпустить полный спектр транспортных средств, использующих новую энергию", - говорится также в сообщении компании.

Ранее генеральный директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов сообщил ТАСС, что компания планирует представить на российском рынке электромобили под суббрендом Exlantix.