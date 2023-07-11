Багдад достиг соглашения с Тегераном по газу, исключив одобрение США поставок в Ирак

Ирак в сотрудничестве с компаниями из ОАЭ и Китая уже приступил к разработке новых газовых месторождений, которые позволят решить проблему производства электроэнергии в стране

КАИР, 11 июля. /ТАСС/. Багдад достиг соглашения с Тегераном о поставках газа для производства электроэнергии внутри Ирака в обмен на экспорт мазута, что позволит иракской стороне избежать регулярного одобрения Соединенными Штатами выплат Ирану за поступившее сырье. Об этом во вторник сообщил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани.

"Мы приняли решение, которое завершит кризис с импортом газа, и договорились с Ираном пойти на бартер, предоставляя Ирану мазут в обмен на природный газ", - отметил ас-Судани, слова которого привел телеканал "Ас-Сумария". Он добавил, что этот шаг позволит избежать в дальнейшем необходимости регулярного одобрения США очередных платежей Тегерану за поставленный газ и предоставления Вашингтоном права Багдаду действовать в обход санкций, введенных против иранской стороны.

Ас-Судани пояснил, чо Ирак в сотрудничестве с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая уже приступил к разработке новых газовых месторождений, которые позволят решить проблему производства электроэнергии в стране в среднесрочной перспективе. "Кризис в производстве электроэнергии завершится после отказа от импорта газа в течение ближайших двух-трех лет", - отметил иракский премьер-министр.

В настоящее время Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии, а также топлива для своих электростанций из Ирана, ежедневно импортируя до 50 млн кубометров природного газа. Иран периодически снижает или полностью приостанавливает экспорт из-за внутреннего дефицита или невыполнения Багдадом финансовых обязательств.