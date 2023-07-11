Лавров: РФ готов обсудить с АСЕАН углубление сотрудничества в продовольственной сфере

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская сторона готова обсудить со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) углубление взаимодействия в сфере продовольствия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

"С учетом сложной ситуации в глобальной экономике, вопросы энергетической и продовольственной безопасности вышли на передний план нашего диалога с асеановской "десяткой". <…> Наши эксперты готовы к обсуждению мер по углублению взаимодействия в продовольственной сфере", - сказал глава российского дипведомства.

По его словам, Россия готова наращивать Индонезии экспорт пшеницы, "а также мяса, в том числе соответствующего стандартам халяльности". "Заинтересованы в расширении такого сотрудничества по линии мусульманских регионов России", - отметил Лавров.