11 июля, 19:54,
обновлено 11 июля, 20:16

Эксперимент по маркировке некоторой оптоволоконной продукции может начаться с 1 сентября

Согласно проекту постановления Минпромторга, он продлится до 1 декабря 2024 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке некоторой оптоволоконной продукции в России может начаться с 1 сентября. Об этом говорится в проекте постановления, разработанном Минпромторгом РФ и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

"С 1 сентября 2023 года по 1 декабря 2024 года запланировано проведение эксперимента по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что проект предусматривает тестирование механизмов цифровой маркировки отдельных видов оптоволоконной продукции в РФ и создание условий для защиты интересов производителей и потребителей.

Кроме того, в рамках эксперимента будет проработан вопрос прослеживаемости оборота такой продукции с момента производства до укладки волоконно-оптического кабеля подрядчиком при строительстве линий связи.

В записке уточняется, что Минпромторг намерен выработать подходы к подтверждению производства волоконно-оптического кабеля на территории страны с использованием маркировки. 

Теги:
Россия
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