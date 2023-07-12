Sonatrach поставила первую партию СПГ на плавучий терминал итальянского Пьомбино

Ее объем составил 90 млн куб. м газа

РАБАТ, 12 июля. /ТАСС/. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach поставила первую коммерческую партию сжиженного природного газа (СПГ) на новый плавучий регазификационный терминал в итальянском городе Пьомбино (область Тоскана). Об этом говорится в обнародованном во вторник коммюнике Sonatrach.

Как отмечается, в рамках курса на расширение экспорта алжирская компания поставила итальянской энергетической компании Eni партию СПГ объемом 90 млн куб. м газа. Топливо было загружено на комплексе по сжижению GL3Z-Bethioua в Алжире, а затем было доставлено в Италию танкером-газовозом.

"Эта поставка является первым коммерческим грузом с этого терминала после завершения этапа испытаний, что знаменует собой фактическое начало коммерческой эксплуатации", - подчеркивается в коммюнике.

"Sonatrach намерена регулярно увеличивать объемы поставок на этот новый терминал, тем самым укрепляя свою центральную роль в обеспечении безопасности поставок в Европу и, в частности, в Италию", - заверили в компании.

Алжир в настоящее время является крупнейшим экспортером газа в Италию. Ранее в 2023 году президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердил решимость своей страны "укреплять позиции в качестве стратегического партнера Италии в сфере энергетики и выполнять обязательства надежного регионального и международного поставщика".