СМИ: Греция разместила 15-летние облигации на €3,5 млрд под 4,45%

Как сообщила газета Kathimerini, спрос на них был высоким

АФИНЫ, 12 июля. /ТАСС/. Греция разместила во вторник на рынках 15-летние облигации на €3,5 млрд под 4,45% годовых. Об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на Организацию по управлению государственным долгом Греции (ODDIX).

По словам издания, на состоявшемся во вторник аукционе ODDIX получила €3,5 млрд под 4,45% годовых за счет выпуска новых 15-летних облигаций. Спрос на них был высоким, достигнув €13,4 млрд.

Организация по управлению государственным долгом Греции сообщила, что "с помощью размещения 15-летних бондов она хотела воспользоваться благоприятной ситуацией, поскольку рынок облигаций учитывает в текущем уровне доходности облигаций долгожданное восстановление инвестиционного рейтинга Греции, которое ожидается, вероятно, осенью".

Очередной выход Греции за новым заимствованием на финансовые рынки происходит после объявленного премьер-министром Кириакосом Мицотакисом намерения о досрочном погашении почти €5,5 млрд из первого пакета кредитов, взятых страной у международных кредиторов. Этот шаг, по оценкам, даст рейтинговым агентствам еще один сигнал о том, что Греция оставила долговой кризис позади.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым находилась с 2010 года. Тем не менее кредиторы проводят периодическую оценку состояния греческой экономики, следя за установленными для нее показателями. С 2018 года Греция самостоятельно привлекает ресурсы на финансовых рынках. Афины рассчитывают, что после состоявшихся 25 июня парламентских выборов, по итогам которых вновь пришла к власти правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Мицотакисом, крупнейшие международные рейтинговые агентства примут решение о повышении кредитного рейтинга Греции до инвестиционного уровня, что благоприятно скажется на процентных ставках последующего заимствования на финансовых рынках.