Поездка на выходные в Санкт-Петербург летом 2023 года подорожает на 7%

Согласно исследованию, самым дорогим городом для отдыха станет Москва

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость поездки на выходные внутри РФ летом 2023 года вырастет в среднем на 5-7% по сравнению с летом 2022 года и на 20% по сравнению с периодом до пандемии (2019 годом), больше всего увеличится стоимость выходных в Санкт-Петербурге. Таковы результаты исследования аналитического проекта Tinkoff data (есть в распоряжении ТАСС).

Среди исследуемых направлений больше всего в 2023 году по сравнению с допандемийным 2019 годом индекс выходного дня вырастет в Санкт-Петербурге - на 32%, а к 2022 на 7%. За выходные туристы потратят там в среднем 8,9 тыс. рублей, отмечается в исследовании. На втором месте по динамике прироста индекса - Калининград. Поездка в этот город на выходные обойдется в 6,9 тыс. рублей, что на 6% выше, чем год назад и на 28% больше, чем в 2019 году. Самым дорогим городом для поездки на выходные снова становится Москва, отдых в столице для путешественников обойдется в 9 тыс. рублей.

В исследовании прогнозируется рост индекса выходного дня в 2023 году по сравнению с предыдущим годом в основном за счет увеличения среднего чека в кафе и ресторанах (в среднем на 15%, в барах - на 8%) и стоимости поездок на такси (в среднем - на 11%). При этом ожидается, что средний чек на фастфуд сократится во всех городах - в среднем на 10%.

Согласно собранным данным, Санкт-Петербург занимает первое место по стоимости отелей среди исследуемых городов, средний чек на размещение здесь вырастет на 6% к 2022 году, до 3,6 тыс. рублей, а наибольший прирост в 15% по стоимости проживания в 2023 году прогнозируется в Калининграде - до 3,078 тыс. рублей.

Москва и Санкт-Петербург - лидеры по тратам на еду во время путешествия, два похода в заведения фастфуда и по одному походу в бар или кафе в этих городах обойдутся путешественникам в 3,8 тыс. рублей и 3,4 тыс. рублей соответственно. Больше всего за год траты путешественников на общепит вырастут к 2022 году в Казани - на 10%, до 2,6 тыс. рублей. Единственный город, в котором траты на еду незначительно сократятся - Калининград: на 4%, до 2,3 тыс. рублей.

Рост среднего чека в такси прогнозируется на уровне 11% к 2022 году. Лидер по росту среднего чека - Казань, где траты вырастут на 18%, в Москве со стабильно самым высоким средним чеком рост составит 11% к 2022 году.

Методология

В расчете индекса поездки выходного дня использовались средние чеки в летние месяцы с 2019 года по 2023 год. В состав индекса вошли самые популярные траты туристов во время поездки выходного дня без дороги. Это ужин в кафе или ресторане, два посещения заведений фастфуда, ночь в отеле, две поездки на такси и покупка сувениров. Индекс рассчитан как сумма соответствующих средних чеков. Индекс показывает изменение стоимости отдыха в разных городах России (города-миллионники и популярные туристические направления) с 2019 года.